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Ада Роговцева стала прабабушкой

17:30 23 октября 2018   199
Ада Роговцева
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Знаменитая украинская актриса Ада Роговцева стала прабабушкой. У ее старшего внука Алексея Степанкова-Ткаченко родился сын. О пополнении в звездном семействе сообщила новоиспеченная тетя Даша Степанкова.

«И вот еще больше счастья в семье. Еще больше тепла и любви! Еще больше семьи. Ну привет, Константин Алексеевич», — написала она.

Мальчика назвали Константином, в честь знаменитого прадедушки, покойного мужа Ады Роговцевой Костя Степанкова. 81-летнюю народную артистку Украины теперь называют Пра-Ада. Ну, а счастливой молодой бабушкой стала дочь актрисы Катерина Степанкова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что впервые стал отцом известный музыкант Диля, победивший рак.

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