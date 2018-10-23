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Путин захотел срочно встретиться с Трампом (видео)
Президент России Владимир Путин хочет провести новые переговоры с президентом США Дональдом Трампом уже в ноябре. Об этом российский лидер сообщил помощнику Трампа Джону Болтону, который в настоящее время находится в Москве.
Такая встреча, по словам Путина, может состояться в Париже, где оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных завершению Первой мировой войны.
Путин предложил Трампу встретиться на «полях» этих торжеств и признался собеседнику, что Россию «удивляют недружественные действия Вашингтона». Таким образом он отреагировал на заявление Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters.
Однако Болтону встреча с Путиным запомнилась хамской выходкой хозяина Кремля.
«На гербе США изображен орлан, который держит с одной стороны 13 стрел, а с другой 13 оливок, как знак миролюбивой политики. Ваш орлан все оливки склевал, остались одни стрелы?» — запинаясь, попытался съязвить Путин, намекая на жесткость Вашингтона.
Помощник Трампа сделал вид, что намека не понял и ответил, что «оливок с собой не привез».
Напомним, Джон Болтон 23 октября в Москве почтил память оппозиционного российского политика Бориса Немцова на месте его гибели.
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