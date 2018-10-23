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Королевский шок: вопреки этикету Елизавету II публично поцеловали (фото, видео)
Королева Великобритании Елизавета II впервые за 36 лет приняла у себя нидерландского монарха. Король Виллем-Александр и его жена королева Максима прибыли в Лондон с официальным двухдневным визитом. Их встречали лично королева и ее старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой (несмотря на то, что в прессе появилась информация о том, что наследник престола разводится с супругой).
Британское издание Express, отметило, что Максима вопреки этикету расцеловала Ее Величество в обе щеки. Как известно, прикасаться к королеве категорически запрещено — за исключением официальных рукопожатий. Виллем-Александр также поцеловал королеву — по-свойски. Его мать Беатрикс, отрекшаяся от престола в полЬзу сына в 2013 году, состоит с Елизаветой в дальнем родстве.
Последний раз монарх Нидерландов наносил официальный визит в Великобританию в ноябре 1982 года. Тогда с Елизаветой встретились сама королева Беатрикс и ее муж принц Клаус.
Виллем-Александр женился на уроженке Аргентины Максиме Соррегьета в 2002 году. У них имеется три дочери. Многие парламентарии выступали против брака принца с дочерью министра режима диктатора Виделы (Хорхе Соррегьета был при нем возглавлял министерство сельского хозяйства). В итоге разрешение парламента было все же получено, но Максиме пришлось смириться с тем, что ее родители не будут присутствовать на свадьбе.
Фото Getty
Между тем, как ранее писали «ФАКТЫ», внук королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл исполняют свои королевские обязанности на другом конце света. Супруги прибыли на Фиджи. Герцогиня Сассекская появилась на приеме в платье, подчеркнувшем ее уже заметно округлившийся живот.
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