После своего самого фривольного наряда Меган Маркл вернулась к королевской классике (фото)

Мир

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают свое первое зарубежное турне. Супруги покинули Австралию и прибыли на Фиджи. Поклонники бывшей актрисы продолжают следить за сменой ее нарядов. Накануне герцогиня поразила фанатов сарафаном стоимостью 218 долларов весьма смелого покроя, который британская пресса сочла самым фривольным за всю историю ее входов в свет. Обнажающее плечи летнее платье в серо-белую полоску от американского бренда Reformation отличалось дерзким разрезом до верхней части бедра.

Фото Getty

Покидая Австралию, жена Гарри садилась в самолет в джинсах и белой льняной рубашке. Но на борту лайнера, как пишет Daily Mail, она переоделась в наряд, полностью соответствующий королевским традициям — белое платье с длинными рукавами от австралийского бренда Zimmermann стоимостью почти 600 долларов, которое дополняла подходящая к нему шляпка от Stephen Jones. Из украшений на Меган были серьги, подаренные ей королевой Елизаветой, и браслет, который презентовал ей свекр — принц Уэльский Чарльз. Гарри был не менее элегантен в строгом сером костюме. Погода, правда, выдалась в столице государства Суве не слишком приятная. Райские острова встретили высоких гостей из Великобритании дождем и сильным ветром, который норовил унести красную ковровую дорожку, расстеленную перед трапом самолета.

Визит на Фиджи продлится три дня, после чего пара отправится в королевство Тонга. Многих продолжает беспокоить то, что беременная Меган путешествует по региону, где зарегистрирована вспышка опасного для будущих мам и их малышей вируса Зика. Однако Кенсингтонский дворец настаивает на том, что пара посоветовалась с врачами и получила их разрешение на поездку.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный хиромант рассказал «всю правду» о Меган Маркл по ее ладони.

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