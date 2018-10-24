Мир

Покушался на жизнь пятерых детей: в Германии мужчина оставлял на полке супермаркета баночки с ядом

В Германии 54-летнего мужчину, который оставил отравленное детское питание на полках супермаркетов, приговорили к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в попытке убийства и попытке вымогательства под угрозой силы. Об этом пишет Deutsche Welle.

Мужчина оставил пять баночек с детским питанием на полках супермаркетов в городе Фридрихсхафен на Боденском озере, и требовал от компаний-производителей заплатить ему 11,75 млн евро за информацию об их расположении.

Прокурор на суде сообщил, что доза токсина в каждой баночке была бы достаточной, чтобы убить ребенка. Этого, по его словам, было достаточно для признания обвиняемого виновным в пяти покушениях на убийство.

Прокурор, который просил 13 лет тюремного заключения для обвиняемого, сказал, что избежать отравления детей удалось благодаря не только интенсивной работе полиции, но и «большой порции удачи».

Обвиняемый в качестве токсина использовал этиленгликоль, который часто встречается в смесях с антифризом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в детском саду Нетешина Хмельницкой области с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 56 человек, из них 44 ребенка. По результатам бактериологических исследований, сальмонеллу этеритидис выявили в столовой детского сада — на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

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