Массовое отравление в детсаду под Хмельницким: названа причина

Здоровье

В детском саду Нетешина Хмельницкой области с подозрением на сальмонеллез госпитализировали 56 человек, из них 44 ребенка. Об этом сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ «Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины» Татьяна Федак, передает «Укринформ».

По ее словам, дети в возрасте от трех до шести лет из детского сада № 6 «Радуга» с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября. По состоянию на утро 7 октября в медицинских учреждениях Нетишина с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит средней тяжести» находились 36 пациентов (29 детей и 7 взрослых).

На сегодняшний день с острым кишечным отравлением обратились уже 56 человек, среди них — 44 ребенка.

«Подавляющее количество больных (45 человек, из них 38 дети) имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта», — рассказала Федак.

Сообщается, что по результатам бактериологических исследований, сальмонеллу этеритидис выявили в столовой детского сада — на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

Прокуратурой Хмельницкой области открыто уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве шаурмой отравились порядка семи десятков людей. У всех больных диагностировали сальмонеллез. О том, как распознать сальмонеллез и какие особенности лечения пациентов, можно ознакомиться в материале «ФАКТОВ».

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