Происшествия

Погиб на крыше Lanos: в Киеве мужчина пытался перебежать улицу Братиславскую

В ночь на среду в столице на улице Братиславской произошло смертельное ДТП: Daewoo Lanos сбил мужчину. Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, Daewoo ехал по улице Братиславской в сторону станции метро «Черниговская». Возле одного из домов, над подземным переходом на проезжую часть выбежал пешеход и угодил под колеса машины.

В результате столкновения, мужчина перелетел через авто, пробил заднее лобовое стекло и остался лежать на машине.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность его не установлена. На вид мужчине 50−60 лет.

После аварии на месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Подробности инцидента устанавливаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве во вторник произошло два масштабных ДТП.

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