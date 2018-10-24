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Истребители российских подлодок: в НАТО приняли решение о том, как противостоять субмаринам РФ
США и союзники по НАТО объединились, чтобы теснее сотрудничать над разработкой и развертыванием беспилотных морских систем. Об этом говорится в соглашении, подписанном руководителями обороны 13 союзников НАТО, пишет Голос Америки.
Во время июльского саммита государства подписали план совместного внедрения технологий, предназначенных для минной и подводной охоты, говорится в пресс-релизе, выпущенном в октябре.
«Использование беспилотных систем — это рывок, который потенциально может кардинально изменить морскую технику. Работая рядом с традиционными военно-морскими средствами, эти беспилотные системы повысят как нашу ситуационную осведомленность, так и наш контроль над морями», —говорится в документе.
Странами, которые участвуют в договоре, стали Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.
Благодаря договору проверенные дроны смогут получить распространение на 13 рынках одновременно, а не только на одном.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты британской компании Aston Martin совместно с американским производителем подлодок Triton разработали проект первой электронной субмарины. Новая разработка получила название Aston Martin Project Neptune. Субмарина рассчитана на три человека, ее вес составляет 4 тонны.
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