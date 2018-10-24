Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

Шоу-бизнес

Выступающая в РФ популярная украинская певица Светлана Лобода срочно доставлена в одну из московских клиник с сильными болями в животе. Об этом пишет «СтарХит».

По информации источника, в данный момент певица проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции.

Несмотря на то, что диагноз 36-летней звезды не сообщается, состояние Светланы оценивается как средней тяжести.

Причиной для переживаний фанатов стало не только здоровье артистки, но и грядущие сольные концерты звезды.

Если состояние Светланы не перестанет вызывать опасения у специалистов, то запланированные в РФ концерты придется отменить, пишет издание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода впервые показала любимого мужчину. Также напомним, что даже после рождения второй дочери певица не стала засиживаться в декрете и практически сразу вернулась на сцену. «Я же суперзвезда», — улыбаясь говорит она. График певицы и правда расписан буквально по минутам, что, вероятнее всего, и стало причиной серьезных сбоев в ее здоровье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter