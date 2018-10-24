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Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве
Выступающая в РФ популярная украинская певица Светлана Лобода срочно доставлена в одну из московских клиник с сильными болями в животе. Об этом пишет «СтарХит».
По информации источника, в данный момент певица проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции.
Несмотря на то, что диагноз 36-летней звезды не сообщается, состояние Светланы оценивается как средней тяжести.
Причиной для переживаний фанатов стало не только здоровье артистки, но и грядущие сольные концерты звезды.
Если состояние Светланы не перестанет вызывать опасения у специалистов, то запланированные в РФ концерты придется отменить, пишет издание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода впервые показала любимого мужчину. Также напомним, что даже после рождения второй дочери певица не стала засиживаться в декрете и практически сразу вернулась на сцену. «Я же суперзвезда», — улыбаясь говорит она. График певицы и правда расписан буквально по минутам, что, вероятнее всего, и стало причиной серьезных сбоев в ее здоровье.
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