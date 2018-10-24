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Пенсии максимально увеличат на 600 грн: названа новая формула перерасчета
В Украине со следующего года будет действовать новая система перерасчета пенсий. К примеру, при зарплате в два раза выше средней и 35 годами стажа прибавка может составить около 600 грн, пишет «Обозреватель».
К примеру, украинец со средней заработной платой, вышедший в этом году на заслуженный отдых, может рассчитывать на то, что при расчете средняя зарплата за два года (5,4 тыс. грн) в формуле будет умножена на стаж, 1% и коэффициент заработка (при средней зарплате он будет составлять единицу). При 35 годах стажа пенсия будет составлять около 1,8 тыс. грн.
Кроме того, при перерасчете сотрудники Пенсионного фонда повысят среднюю зарплату в 5,4 тыс. на 50% средней инфляции и 50% от роста зарплат на три года.
Если инфляция в Украине будет на уровне 10%, а средний рост заработных плат составит 18%, то в таком случае зарплату в формуле увеличат на 14% (10%/2 + 18%/2) — до 6,1 тыс. грн. В то время как общий размер пенсии после перерасчета составит 2,1 тыс. грн. То есть, прибавка составит около 300 грн.
Для сравнения, в этом году пенсии украинцев повышали дважды, и оба раза прибавка составила всего лишь около 60 грн.
В то же время, если пенсионер, который выходил на пенсию по тем же правилам (в 2018 году с 35 годами стажа) имел зарплату в два раза выше средней, на данный момент его пенсия может составлять 3,7 тыс. грн, а после перерасчета — 4,3 тыс. То есть в таком случае прибавка будет на уровне 600 грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр социальной политики Андрей Рева назвал дату следующего предусмотренного законом пересчета пенсионных выплат. Состоится такая индексация в 2019 году, ближе к концу первого квартала. По словам министра, пенсии начнут индексировать с 1 марта 2019 года, корректируя их на процент инфляции и новую величину минимальной заработной платы.
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