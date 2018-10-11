В Украине рассказали о следующем перерасчете пенсий

Украина

Министр социальной политики Андрей Рева назвал дату следующего предусмотренного законом пересчета пенсионных выплат. Состоится такая индексация в 2019 году, ближе к концу первого квартала.

По словам министра, пенсии начнут индексировать с 1 марта 2019 года, корректируя их на процент инфляции и новую величину минимальной заработной платы.

«Цифры по инфляции за 2018 год и заработной платы будут известны не раньше середины февраля 2019 года. После того, как они официально поступят в правительство, с 1 марта будет произведен перерасчет пенсий», — пообещал Рева в эфире 112 Украина.

Напомним, ранее было объявлено, что в 2019 году в Украине минимальную пенсию повысят дважды. В первом полугодии пенсионные выплаты будут составлять 1497 грн, с июля до декабря — 1564 грн, а после декабря — 1638 грн. Индексация пенсий проводится по формуле, учитывающей рост заработной платы за предыдущий год и уровень инфляции за тот же период.

Также планировалось, что еще до конца текущего года будет утверждена формула пересчета пенсии украинцам, заработавшим большой трудовой стаж, но получавшим маленькую зарплату.

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