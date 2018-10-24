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Расстрел в Керчи: российская омбудсмен может стать невьездной в Украину
Российская омбудсмен Татьяна Москалькова может стать невъездной в Украину, поскольку посещает аннексированный Россией Крым с нарушением правил. Об этом предупредила украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.
23 октября российская омбудсмен приехала в Керчь и вновь проигнорировала установленные Украиной нормы: заезжать на полуостров россияне вправе лишь через украинские пункты пропуска (Чаплинка, Каланчак, Чонгар).
Денисова напомнила своей российской визави, что ту уже вносили в список невъездных в Украину. В виде исключения президент Украины отменил эти ограничения, чтобы Москалькова смогла посетить россиян в украинских тюрьмах. За новые нарушения российскому омбудсмену грозит возвращение санкций.
Предложение украинской стороны Москальковой вместе посетить Крым с гуманитарной миссией и поддержать пострадавших от теракта в Керчи было проигнорировано.
Напомним, Москалькова ездила в Крым после громкого инцидента в Керчи, где в местном колледже случились стрельба и взрывы. Погиб 21 человек, 73 получили ранения. По версии оккупантов, виновником был учащийся того же колледжа Владислав Росляков. Его нашли мертвым.
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