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Неизвестные расстреляли одного из руководителей фирмы, охраняющей нефтепроводы в трех областях Украины
Во вторник, 23 октября, в Сумской области неизвестные расстреляли автомобиль начальника засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти». Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.
ЧП произошло около 18:30 в с. Герасимовка Роменского района вблизи частного дома по ул. Мира.
Как сообщили в прокуратуре региона, в то время, когда рукоодитель охранной фирмы сидел в автомобиле «Ford», ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль.
На транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий.
Отметим, деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.
Полиция продолжает ресследовать преступление.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе расстреляли автомобиль участника «Автомайдана». А летом в Киеве в автомобиле застрелили подполковника полиции.
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