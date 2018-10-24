Происшествия

Неизвестные расстреляли одного из руководителей фирмы, охраняющей нефтепроводы в трех областях Украины

Во вторник, 23 октября, в Сумской области неизвестные расстреляли автомобиль начальника засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти». Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.

ЧП произошло около 18:30 в с. Герасимовка Роменского района вблизи частного дома по ул. Мира.

Как сообщили в прокуратуре региона, в то время, когда рукоодитель охранной фирмы сидел в автомобиле «Ford», ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль.

На транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий.

Отметим, деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Полиция продолжает ресследовать преступление.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе расстреляли автомобиль участника «Автомайдана» . А летом в Киеве в автомобиле застрелили подполковника полиции.

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