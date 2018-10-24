Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Неизвестные расстреляли одного из руководителей фирмы, охраняющей нефтепроводы в трех областях Украины

9:10 24 октября 2018   161
расстрелянный автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 23 октября, в Сумской области неизвестные расстреляли автомобиль начальника засадной группы Восточного филиала ООО «Секюрайти». Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.

ЧП произошло около 18:30 в с. Герасимовка Роменского района вблизи частного дома по ул. Мира.

Как сообщили в прокуратуре региона, в то время, когда рукоодитель охранной фирмы сидел в автомобиле «Ford», ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль.

На транспортном средстве насчитали 18 пулевых отверстий.

Отметим, деятельность потерпевшего связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей.

Полиция продолжает ресследовать преступление.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе расстреляли автомобиль участника «Автомайдана». А летом в Киеве в автомобиле застрелили подполковника полиции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины