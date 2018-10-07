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Происшествия

В Одессе расстреляли авто участника "Автомайдана": что об этом известно (фото, видео)

10:16 7 октября 2018   512
стрельба в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

Около 11 вечера 6 октября на Люстдорфской дороге в Одессе злоумышленники расстреляли автомобиль во время остановки на светофоре. К авто подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов и с места происшествия скрылись, сообщили в одесской полиции.

Как сообщает «Думская», ранили одного из активистов организации «Автомайдан Одесса», лидером которой является Евгений Резвушкин. В самом «Автомайдане» эту информацию подтвердили. Пострадавший доставлен в больницу с огнестрельным ранением бедра.

Утром 7 октября в одесской полиции заявили, что двое подозреваемых задержаны в Белгород-Днестровском. По предварительным данным, конфликт связан с лотомаркетами на территории Одессы. Открыто уголовное производство.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одессе было совершено нападение на активиста Олега Михайлика. У следствия есть несколько версий нападения на активиста. Кроме версии о конфликте вокруг строительства ЖК «Золотой берег», есть также версия о мести активисту со стороны окружения мэра Одессы Геннадия Труханова. Сам активист считает нападение попыткой «запугать всех тех, кто может нанести максимальный урон репутации действующей центральной и городской власти».

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