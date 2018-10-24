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Украина

В боях на Донбассе погиб украинский военный

9:29 24 октября 2018   31
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Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в районе операции Объединенных сил враг снизил количество обстрелов, но стал активно применять запрещенное вооружение. В ходе боевых действий погиб украинский военнослужащий.

За сутки 23 октября российско-оккупационные войска вели прицельные обстрелы в районе Станицы Луганской, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Водяного и Гнутово. Оккупанты использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В ответ командиры подразделений Объединенных сил приняли меры для подавления вражеского огня.

По данным разведки, в течение суток был уничтожен один оккупант и еще четверо ранены.

С начала суток 24 октября враг обстрелял позиции Объединенных сил на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, с 14 октября в Минобороны Украины введен новый ритуал почтения памяти погибших военнослужащих. Установленный на территории министерства колокол памяти ежедевно в 9.00 отбивает удары по числу погибших с начала российской агрессии.

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