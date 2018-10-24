Матиос шокирован количеством преступлений с использованием привезенного с войны оружия

Общество

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в стране в обороте находится огромное количество неучтенного оружия, а статистика использования гранат в тылу «поражает».

По словам, прокурора, отчасти это можно списать на военные действия на Донбассе, откуда военные привозят в тыл оружие и боеприпасы.

«Я не хочу грешить на всех защитников родины, но я глубоко уверен в силу разных обстоятельств, что если не каждый второй, то каждый третий приехал с войны с оружием. Статистика уголовных правонарушений и последствий применения не пистолетов, не гладкоствольного охотничьего оружия, а тяжелых боеприпасов в виде гранат поражает», — заявил он.

Военный прокурор привел пример, когда в Киевской области в одном из фермерских хозяйств у мужчины, который воевал на востоке и приехал после демобилизации, изъяли 53 автомата, несколько десятков тысяч патронов, пару ящиков гранат, ПЗРК (который может сбить любой вертолет над Киевом).

По словам Матиоса, это не единичный случай, многие приехали с Донбасса с оружием. Прокурор привел только официальные цифры по изъятому оружию и боеприпасам.

«По данным МВД, в 2017 году полиция изъяла из незаконного оборота 2426 единиц огнестрельного оружия, 239,7 тыс. патронов, 2,2 тыс. гранат, 58 мин, 72 самодельных взрывных устройства, 78 гранатометов и реактивных систем. За девять месяцев 2018 года, по информации Нацполиции Украины, правоохранители изъяли 1353 единицы огнестрельного оружия», — добавил главный военный прокурор.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил легализовать короткоствольное нарезное оружие, потому что преступник больше всего боится вооруженного отпора. Однако в парламенте нет единого мнения по этому поводу. Депутаты считают, что вопрос может быть решен путем консультативного референдума.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter