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- 10:14 Осужденный "украинский диверсант" Штыбликов исчез из колонии в Омске после бунта заключенных
Осужденный "украинский диверсант" Штыбликов исчез из колонии в Омске после бунта заключенных
В России не могут выяснить местонахождение украинца Дмитрия Штыбликова, осужденного в РФ по делу «украинских диверсантов». После оглашения приговора в 2017 году Штыбликов содержался в колонии строгого режима в Омске. Из колонии осужденного увезли после бунта заключенных.
Как выяснил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк, Штыбликов в момент бунта находился в одиночной камере, в протестных акциях в колонии участия не принимал. Тем не менее заключенного этапировали, и сейчас его местонахождение неизвестно.
Напомним, в колонии № 7 в российском Омске вечером 6 октября произошел бунт заключенных. Осужденные протестовали из-за применяемых администрацией пыток и избиений. В протестах участвовали около 200 человек, для подавления недовольств в колонию были отправлены российский спецназ и Росгвардия.
Крымчанин Дмитрий Штыбликов попал в омскую колонию после того, как российские силовики захватили его в Крыму в 2016 году, обвинили в подготовке диверсий на полуострове и приговорили к пяти годам заключения.
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