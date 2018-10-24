Происшествия

Еще одна дорожная трагедия в Харькове: двое пешеходов погибли под колесами легковушки

В Харькове случилось новое смертельное ДТП. Утром 24 октября женщина-водитель на белом Fiat Doblo сбила двух человек вблизи пешеходного перехода.

Как сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях, трагедия случилась около 7 часов утра на улице Гвардейцев-Широнинцев на жилмассиве Салтовка. Один мужчина-пешеход погиб на месте, второй был госпитализирован. Переход был регулируемым, полиции предстоит выяснить, кто из участников ДТП проигнорировал сигналы светофора.

Напомним, в Харькове продолжают расследовать дело о ДТП годичной давности с шестью жертвами-пешеходами. На скамье подсудимых водитель Елена Зайцева, «Лексус» которой выехал на тротуар. Вторым подсудимым является водитель ехавшего рядом автомобиля Геннадий Дронов.

Масштабная трагедия случилась 18 октября 2017 года, но пока что следствию не удалось выяснить ни точную скорость автомобилей в момент аварии, ни оценить с медицинской точки зрения состояние водителей-участников ДТП.

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