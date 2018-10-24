Общество

В Киеве отныне запрещено продавать алкоголь в ночное время

В среду, 24 октября, вступило в силу решение Киевского горсовета о запрете реализации алкогольных напитков в стационарных объектах торговли.

В столичных магазинах с 23:00 до 10:00 не будут продавать столовое вино, пиво (кроме безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки.

Запрет не будет распространяться на рестораны, кафе и бары.

Решение опубликовано в коммунальной газете «Крещатик».

Напомним, ранее Киевсовет уже принимал решения о запрете продажи алкоголя ночью, но эти решения отменяли через суд . В апреле президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что со 2 октября в Украине подорожал алкоголь. Минимальная розничная цена бутылки водки емкостью 0,5 л будет составляет 89,4 гривни. Бутылка шампанского 0,7л стоит около 89 гривен. Цена полулитровой бутылки «трехзвездочного» коньяка — 128,3 гривни, а «пятизвездочного» — 151,7 гривни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter