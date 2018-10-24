Люди и звери

Купивший себе щеночка китаец обнаружил, что на самом деле приобрел крысу

После того, как китаянка купила «щенка шпица», оказавшегося лисицей, появились сообщения еще об одном китайце, слабо разбирающемся в зоологии. Как пишет The Mirror, житель КНР, решив скрасить свое одиночестве, приобрел по дешевке черного щенка. Но вскоре заметил, что его подрастающий питомец «бегает как-то не по-собачьи. В итоге выяснилось, что мужчина приобрел себе бамбуковую крысу — грызуна, который обитает на юге Китая, во Вьетнаме и Мьянме. Это подсказали ему пользователи соцсетей, когда он поделился фотографиями своего животного.

Ранее также «ФАКТЫ» писали о том, что семья китайцев выяснила, что их домашняя собака на самом деле… медведь.

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