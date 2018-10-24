- 13:08 Неадекватный пассажир, угрожая «бомбой», захватил такси на украинско-российской границе
- 13:03 В ожидании супербоя: промоутер Ломаченко рассказал о планах после поединка с Педрасой
- 12:59 Все российские страховые компании отказались страховать следующий запуск ракеты "Союз"
- 12:57 Одесский активист Михайлик поставил под сомнение версию полиции о покушении на него
- 12:47 Сервисный центр для сборки трамваев Pesa скоро откроется в Киеве, — Давтян
- 12:35 Актеры "Дизель Шоу" показали, какой Марина Поплавская была на самом деле
- 12:25 Кейт Миддлтон сняли на видео с шестимесячным принцем Луи, а ее сестру сфотографировали с коляской
- 12:21 В США сорван рекордный джек-пот в лотерею — 1,6 млрд долларов
- 12:21 Жуткое зрелище: в сети показали свежие фото разрушенного Донецка
- 12:04 Мечтала услышать гимн Украины на пьедестале: как киевлянка завоевала два «золота» на Юношеских Олимпийских играх
Купивший себе щеночка китаец обнаружил, что на самом деле приобрел крысу
После того, как китаянка купила «щенка шпица», оказавшегося лисицей, появились сообщения еще об одном китайце, слабо разбирающемся в зоологии. Как пишет The Mirror, житель КНР, решив скрасить свое одиночестве, приобрел по дешевке черного щенка. Но вскоре заметил, что его подрастающий питомец «бегает как-то не по-собачьи. В итоге выяснилось, что мужчина приобрел себе бамбуковую крысу — грызуна, который обитает на юге Китая, во Вьетнаме и Мьянме. Это подсказали ему пользователи соцсетей, когда он поделился фотографиями своего животного.
Ранее также «ФАКТЫ» писали о том, что семья китайцев выяснила, что их домашняя собака на самом деле… медведь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?