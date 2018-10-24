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Чубаров сорвал скандальную украинско-российскую встречу по Азовскому морю (видео)
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сорвал скандальное заседание украинско-российской комиссии по размежеванию зон рыболовства в Азовском море.
По словам Чубарова, такие «посиделки» с чиновниками из страны-агрессора незаконны и аморальны, пока российские силовики не прекращают аресты крымчан, а в тюрьмах в России сидят невинно осужденные.
«Это не заседание, это сборище, — заявил Чубаров. — Я сам пять лет не могу посетить Крым… А вы приглашаете дипломата российского посольства и сидите с преступником».
Работа «комиссии» прекращена. На место вызваны представители СБУ и полиции.
Российская делегация, в основном представленная чиновниками Росрыболовства, прибыла в Киев 23 октября. Программа заседаний была рассчитана на три дня. Кроме основного вопроса — урегулирования зон рыболовства в Азовском море — в программе были предусмотрены фуршеты и банкеты с чиновниками из страны-агрессора. Это вызвало сильное возмущение среди узнавших про встречу.
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