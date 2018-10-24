Украина

В Украину снова может вернуться тепло: какой будет погода в ближайшее время

Циклон, который пришел в Украину из Скандинавии, принес с собой не только резкое похолодание, но и сильный ветер, а также дожди с мокрым снегом. Последствия этого уже смогли ощутить жители Карпат, где в ночь на 24 октября снег укрыл склоны гор. В связи с неблагоприятными погодными условиями корпорация «Укравтодор» предупредила водителей о возможной опасности на дорогах и просили быть предельно внимательными. «Соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте скорость», — отметили в корпорации.

Неужели в Украину уже пришли серьезные холода и пора доставать теплые зимние вещи или это еще только «проба пера» зимы? На эти вопросы «ФАКТАМ» ответили украинские синоптики.

Как рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, уже в пятницу-субботу холода начнут отступать и в Украину снова придет потепление.

— В начале следующей недели еще возможны незначительные дожди на западе Украины, но если рассматривать в целом, то ожидается малооблачная и солнечная погода, — говорит Билык. — Также улучшению погодных условий в последние дни октября и в начале ноября будет способствовать повышение температуры. Днем столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов тепла, а по ночам ожидается от 5 до 10 выше нуля.

С таким прогнозом согласен и народный синоптик Владимир Деркач. По по его мнению, в конце октября в Украину вернется тепло.

— Погожие, теплые дни ожидаются и в начале первой декады ноября, но затем снова придет похолодание — временами до минусовой температуры. Будут также осадки и порывы ветра, — сказал «ФАКТАМ» народный синоптик. — Вторая декада ноября начнется с нескольких теплых дней, а потом станет холодно и некомфортно: по ночам возможны заморозки, временами осадки в виде снега, а также сильный ветер. Чуть ли не настоящая зима. В начале третьей декады снова потеплеет, но опять ненадолго.

Начало зимы будет в меру холодным с небольшими осадками, а вот в конце первой декады декабря стоит ожидать резкого снижения температуры. Впрочем, оно продлится два-три дня и уже во второй декаде можно ожидать потепления почти на десять дней. Довольно резко похолодает в начале третьей декады декабря. И опять вскоре на смену морозам придет потепление. Оттепель продержится до конца года.

Такой же прогноз погоды на ноябрь ранее «ФАКТАМ» давал и народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, в последний месяц осени стоит ожидать температурных качелей, когда тепло будет меняться с холодом. «Первый снег, который продержится несколько дней, ожидается аж в последних числах декабря и пролежит он до первых чисел января. А вот нормальная зима в Украине начнется только с 16 — 17 января», — сказал Горбань.

Приблизительно такой же прогноз на зиму дают и другие синоптики, высказывающие предположения, что она преподнесет сюрпризы и рекорды. При этом они не исключают, что могут быть морозы до минус 20 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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