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Сильнейший ливень в Днепре: улицы города ушли под воду (фото, видео)
Сильный дождь в Днепре, прошедший в ночь на 24 октября, превратил улицы в реки. Особенно впечатляющие фото и видео опубликовали жители жилмассива «Тополь». Движение транспорта в районе затруднено: на дорогах глубокие лужи, легковые автомобили с низкой посадкой не могут преодолеть водную преграду. Проехать удается лишь маршруткам и грузовым автомобилям, а остальные водители тщетно ищут объездные пути.
Жители Днепра отмечают, что рано иронизировали над последствиями проливных дождей в Киеве. Днепровская ливневая канализация также показала неспособность справиться с обильными осадками. Оттоку воды очень мешали непочищеннные вовремя ливневки, в которых к тому же застряла опавшая листва.
На 24 октября синоптики обещают в Днепре повторение обильных дождей. В западных, центральных, а местами и в северных регионах и в Харьковской области 24−25 октября дождь может перейти в мокрый снег в сочетании с усилением ветра.
Фото, видео Типичный Тополь/Facebook
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.