Сервисный центр для сборки трамваев Pesa скоро откроется в Киеве, — Давтян

Украина

Сервисный центр для крупноузловой сборки польских трамваев Pesa откроется через несколько недель в Киеве. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в интервью общественному движению «Честно».

«Недели через две мы планируем открыть сервисный центр Pesa. Там будет проходить крупноузловая сборка трамваев Pesa. Сейчас как раз поступает первый трамвай, который уже будет собран в Киеве. В прошлом у нас были небольшие задержки с запуском цеха. Но наша задача сделать так, чтобы они потом открыли полноценное производство — возможно, с изготовлением запчастей на территории Украины», — сказал Давтян.

Напомним, Киевская администрация с помощью тендерных закупок приобрела польские трамваи Pesa и украинские «Электрон». Позже мэр Киева Виталий Кличко отметил, что из 10 трамваев «Электрон» 7 — находятся на ремонте из-за технических неисправностей.

«Я посмотрел отчет „Электрона“. К большому сожалению, мы сегодня видим, что трамваи „Электрон“ у нас не работают и не ездят. В разные периоды времени максимум 2−3 единицы из 7 (сейчас уже из 10) ездят. Мы покупаем эти трамваи за такие же деньги, как трамваи Pesa, которые прекрасно ездят. Мы с большим уважением относимся к отечественным производителям и хотели бы, чтобы они развивались, но они должны предоставлять качественный продукт», — отметил заместитель председателя КГГА.

Также чиновник рассказал, на какой стадии находится проект продления линии скоростного трамвая до станции метро «Дворец спорта».

«У нас есть идея довести скоростной трамвай к „Дворцу спорта“. Но сегодня это не предусмотрено генпланом. Огромный пассажиропоток на „Вокзальной“ нужно разгрузить. Трамвай можно запустить, допустим, по улице Жилянской, по правой полосе. Сделать эту полосу для велосипедов, трамваев и общественного транспорта. Таким образом, там уже никто не будет парковаться, пассажиры будут безопасно выходить на тротуар. Мы вели переговоры со Всемирным банком, с IFC. Все готовы финансировать», — подытожил Дмитрий Давтян.



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