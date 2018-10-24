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- 14:59 Программа «Доступные лекарства» существует только на бумаге, а на практике она не действует, — Богомолец
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Программа «Доступные лекарства» существует только на бумаге, а на практике она не действует, — Богомолец
Разрекламированная программа Министерства здравоохранения «Доступные лекарства», по которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом должны получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой, работает только в «на бумаге». Такое заявление на своей странице в Facebook сделала народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
«Возможно, на бумаге все выглядит замечательно, но единственный критерий истины — это практика. А практика показала, что программа де-факто не действует. Недавно встретилась с киевскими пенсионерами и спросила, кто из них получает бесплатные лекарства? Из двухсот собравшихся руки подняли только двое», — написала народный депутат.
По ее словам, на вопрос, почему люди не пользуются «доступными лекарствами», они ответили, что такие препараты есть только в некоторых аптеках. К тому же лекарства, которые предлагает государство, им не подходят и лишь ухудшают самочувствие.
«Эта информация меня удивила, ведь на сайте Минздрава указан огромный список аптек, участвующих в программе, и такие аптеки — на каждом шагу. Поэтому мы с моей командой решили провести эксперимент и обойти лично аптеки, чтобы поинтересоваться, принимают ли они участие в программе «Доступные лекарства».
Один из моих помощников прошел в Киеве пешком от проспекта Науки до Крещатика — почти 10 километров — и заглянул по пути в 23 аптеки. Как оказалось, из более двух десятков аптек, которые указаны на сайте министерства в качестве партнеров, в программе МЗ реально участвуют… аж одна. То есть имеем программу на бумаге, которой в реальной жизни по факту не существует", — сообщила политик.
Богомолец написала, что в аптеке ей объяснили, что пациенты за медикаментами от Минздрава почти не обращаются, потому что предложенные препараты вызывают у них сильные побочные эффекты.
«Лекарства оказались слишком доступными, чтобы ими можно было лечиться. Но главное у нас что? Правильно, громкий пиар, создание видимости реформ и заботы о людях. И в этом Минздрав, для которого строительство „потемкинских деревень“ давно уже стало второй профессией, не имеет себе равных», — подытожила Ольга Богомолец.
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