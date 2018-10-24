После трагедии в Керчи студенты массово покидают колледж

Украина

После трагедии в Керченском политехническом колледже оккупационная администрация Крыма решила не закрывать заведение и возобновить занятия в полном объеме. Тем не менее, судьбу колледжа могут решить сами учащиеся, которые массово забирают документы.

Как сообщила крымский блогер RoksolanaToday&Крым, по итогам собрания в колледже 23 октября документы из учебного заведения забрали 22 студента. К ним могут присоединиться и те учащиеся, которым после стрельбы и взрывов требуется длительное лечение. В медицинских учреждениях Крыма находятся 25 пострадавших. Самые тяжелые пациенты были перевезены в Краснодарский край РФ, сейчас их девять и двое до сих пор остаются в реанимации.

Всего в политехническом колледже учились около 900 человек.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи произошел взрыв и стрельба. Погиб 21 человек. Вину за трагедию оккупанты возложили на 18-летнего студента колледжа Владислава Рослякова. Было объявлено, что стрелок украл деньги у родственников на винтовку и патроны, купил оружие, расстрелял соучеников, а затем застрелился.

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