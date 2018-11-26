Выпить банку пива в Катаре можно лишь в отелях, предъявив паспорт, — рассказ украинца

Житейские истории

Со второго ноября начал действовать безвизовый режим между Украиной и одним из самых богатых государств мира Катаром. Об особенностях жизни в этой маленькой стране, в которой ровно через 4 года впервые на Ближнем Востоке пройдет Чемпионат мира по футболу, «ФАКТАМ» рассказал 35-летний Максим родом из райцентра Лубны Полтавской области

— Как ни странно, Катар не производит впечатления сказочно богатой страны, — сразу же разочаровал меня мой собеседник. — Здесь нет ни семизвездочных отелей, ни многочисленных бутиков с несметным количеством золота, а самое высокое здание достигает «всего» триста метров. В столице государства Дохе лишь несколько маршрутов общественного транспорта. В Катаре до сих пор нет метро — оно только строится. А дороги здесь, если хорошенько поискать, иногда встречаются похуже, чем в Украине. Но вы никогда не забудете вида района Дафна с набережной Корниш, который является самым узнаваемым изображением Дохи.

Здесь, в условиях пустыни, очень сложно выращивать сельхозпродукцию, но катарцам это удается, и в супермаркетах продаются курятина, баранина, верблюжатина, куриные яйца, молоко, финики, зелень и много чего другого, произведенного внутри страны. И, конечно, питьевая вода, которую, скорее всего, изготовляют в промышленных масштабах путем опреснения морской. Однако большинство продуктов питания страна вынуждена импортировать.

И еще здесь очень жарко: летом температура поднимается до 50 градусов жары. Но это еще ничего. Гораздо хуже, когда при 36 градусах влажность достигает 90 процентов… Сейчас в Катаре комфортная погода — 26—28 градусов. Такая же и температура воды в Заливе, что делает купание в нем очень приятным. В общем, самое время знакомиться со страной. Мы попросили Максима стать нашим гидом.



* «Я видел много разных стран, но Катар не похож ни на одну из них», — говорит Максим

— В Катаре я не так долго — всего пять месяцев, — рассказывает он. — Но уже могу поделиться своими наблюдениями за здешней жизнью. Прежде всего, зная привычку наших граждан поднимать рюмки со спиртным за приезды и отъезды, хочу предупредить, что турист в Катаре не может купить крепких напитков — собственного производства нет, а провозить в багаже запрещено. Под запретом также открытое употребление спиртного. В столице государства Дохе существует всего один магазин, который имеет лицензию на торговлю спиртными напитками (а заодно и свининой). Но отовариваться в нем имеют право лишь те, кто здесь работает и при наличии справки от работодателя о сумме доходов.

Раньше заходить сюда имели право лишь те, кто зарабатывал не менее трех тысяч долларов в месяц. Правда, сейчас немного послабили эту норму, разрешив покупки людям с месячным доходом в одну тысячу долларов. Однако никто не может оставить в магазине, скажем, всю свою зарплату, поскольку существуют ограничения на приобретение спиртного в процентном соотношении к уровню материального достатка. Кстати, я знаю одну гражданку, доходы которой позволяют ежемесячно затариваться в этом магазине на 2,5 тысячи долларов. Конечно, столько спиртного никому не выпить (хотя здесь оно несколько дороже, чем в магазинах беспошлинной торговли Dutу free), а вот передавать другим лицам его не разрешается. Кстати, эти правила не распространяются на жителей стран Залива — им разрешения на приобретение алкоголя вообще не выдают. Хотя выпить рюмку виски или банку пива можно в барах при некоторых пятизвездочных отелях (по 15 долларов за порцию). Правда, при входе с вас потребуют паспорт.

— Хорошо. А чем будем закусывать? Насколько мне известно, катарской кухни не существует. И вообще, покушать дорого обходится?

— Смотря где. Я обычно готовлю дома, но время от времени заезжаю в одно кафе, где шашлык с хумусом стоит шесть долларов — вполне приемлемая цена. А в какой-нибудь пакистанской забегаловке можно поесть в два раза дешевле. Но в ресторанах, понятное дело, совсем другая цена. Кухня здесь разнообразна. Блюда готовятся на основе мяса, морепродуктов, молока верблюдов, фиников, со всякими специями, травами, зеленью и традиционно на открытом огне. Популярны гузи — запеченный ягненок с рисом и орехами, макбус — тушеный рис с пряностями, морепродуктами или мясом, мутабаль — баклажанная паста с тахиной. На десерт можно заказать махалябию — молочный пудинг с розовой водой, фисташками и корицей. Но блюда, приготовленные по старинным этническим рецептам, я бы советовал попробовать на экскурсиях, а не в ресторанах. Много экзотических фруктов. Газированная вода, кстати, стоит полтора доллара — дороже других газированных напитков, а негазированная — дешевле.

— Украинские продукты встречаются на прилавках магазинов?

— География поставок в Катар, особенно мяса и фруктов, очень обширная: Європа, Австралия, вся Африка, Новая Зеландия, Иран, Юго-Восточная Азия, Индия, Пакистан, Китай… Кое-что стоит очень дорого и не каждому по карману. Но если следить за многочисленными промоакциями и скидками, то можно сэкономить. Я вот недавно купил три десятка украинских яиц за восемь риалов (1 риал равен 7,6 гривни). То есть они обошлись мне дешевле, нежели стоят на родине. Хотя обычная цена упаковки катарских яиц из трех десятков — 16,5 риалов. Продаются также украинские яблоки, сливочное масло, сыры, должно появиться подсолнечное масло.

— Какие еще неожиданности могут подстерегать иностранных туристов в Катаре?

— Тем, кто живет в незарегистрированном браке, вообще грозит депортация из страны. Но перед этим им придется провести несколько дней в тюрьме (правда, говорят, на условия в катарской тюрьме никто не жалуется). Пару, которая находится в неофициальных отношениях, могут не поселить в гостиницу. Это особенно следует учесть туристам, которые любят проводить отдых с чужими женами (мужьями). Поэтому семьи, приезжающие сюда работать, первым делом стараются легализировать свои свидетельства о браке — от греха подальше.

— А лично вас, объездившего едва ли не полмира и повидавшего всякого, что больше всего поражает в стране, где, как говорят, не знают, куда деньги девать?

— Тут нет уличной преступности, и практически не встретишь полицейского на улице. Состояние правопорядка контролируется с помощью видеокамер — Доха буквально нашпигована ими. Поэтому, если ты нарушил правила дорожного движения (катарцы зачастую лихачат и ездят небрежно), тебя не остановят и не выпишут штраф. Но когда нужно будет пройти техосмотр, ты его не пройдешь, пока не заплатишь за все зафиксированные правонарушения. Штрафы здесь стартуют от 150 долларов. Некоторые умудряются накопить их и до 10 тысяч.

Поражает скорость строительства дорог. Вообще Катар — сплошная стройка. Особенно заметны успехи в этой отрасли сейчас, во время подготовки к 22-му Чемпионату мира по футболу, который состоится в ноябре-декабре 2022 года. Его особенность в том, что мундиаль впервые будет проведен на Ближнем Востоке, притом зимой (это самый благоприятный период здесь для проведения спортивных соревнований). На воплощение проекта в бюджете страны заложены рекордные 200 миллиардов долларов. Каждую неделю запланировано осваивать по 50 миллионов! Поэтому gps-навигаторы просто не успевают обновляться вслед за появлением новых участков дорог и адресов.

Рекордными темпами строится наземное метро, которое соединит все восемь стадионов страны, на которых будут проходить футбольные матчи. Одна из веток, например, протянется почти на 100 километров, в то время как длина Катара, располагающегося на полуострове, составляет 180 километров, а ширина — 90. И вскоре уже будет открыта первая линия катарского метро, по которой пойдут беспилотные поезда.



* Так выглядит столица Катара Доха

— Расскажите, какими правами пользуются местные и приезжие. Что разрешено одним и не позволено другим?

— Сегодня вы не увидите ни одного катарца, который работал бы в сфере обслуживания. Эта сфера отдана на откуп иностранцам. Большинство работающих местных граждан заняты на службе в государственных структурах. Но на государственной службе также имеют право работать и иностранцы. Экспаты (иностранные специалисты) могут пользоваться всем самым лучшим, что здесь создано, но за деньги. Для трудовых мигрантов очень дорого стоит снять квартиру или гостиницу. Хотя работодатели, как правило, доплачивают за арендованное жилье. А также оплачивают медицинскую страховку, учебу детей в школе. В хорошей школе цена за обучение стартует от 800 долларов в месяц.

К слову, иностранец не может открыть здесь собственную фирму. Обязательное условие — ее основателем должен быть катарец, которому принадлежит 51 процент акций. Впрочем, я видел клинику, стопроцентным собственником которой является иностранец, чем он очень гордится. Но это исключение. Резидентам не так-то просто взять здесь даже машину в аренду — требуется сдавать экзамен, подтверждать свои знания по вождению. Однако далеко не каждый работающий в стране может получить разрешение на вождение автомобиля. Оно предоставлется лишь тем, кто имеет необходимый уровень образования или занимает соответствующую должность. Существует перечень специальностей, с которыми невозможно получить права.

— Экспат может перевезти в Катар свою семью?

— Только самых близких — супругов и детей. Но при условии, что его месячный доход составляет не менее 10 тысяч риалов, то есть около 3 тысяч долларов (если ему работодатель не оплачивает жилье), или не менее 7 тысяч риалов (если аренда жилья оплачивается).

— Максим, а как можно украинцу попасть на работу в Катар?

— На официальных сайтах Катара можно найти много вакансий — в медицинской и банковской сфере, гостиничном бизнесе, в айти-компаниях, государственных структурах и других отраслях. Много наших соотечественников трудится в компании Qatargas, которая занимается производством и продажей сжиженного и природного газа, в национальной авиационной компании Airways, заняты на государственной службе. Но где б то ни было, кроме желания работать, требуются соответствующие знания и опыт. Шансы получить высокооплачиваемую должность увеличиваются, если человек знает английский, а еще лучше два иностранных языка.

— Какие развлечения существуют в этой мусульманской стране?

— Катарцы обожают верблюжьи бега. Здесь по одной трассе бегут верблюды, а по параллельной — едут их собственники на джипах и по рации подгоняют животных. Еще они развлекаются соколиной охотой. Можно сходить в кинотеатр, посмотреть футбольный матч, поиграть в боулинг, покататься на внедорожниках по барханам, устроить пикник на море или в пустыне.

— Как вы думаете, станет ли украинских туристов больше в Катаре после введения безвиза?

— Безусловно. Катарцы тоже начнут больше ездить к нам, и не только с целью туризма, но и по вопросам бизнеса.



СПРАВКА «ФАКТОВ» ВВП на душу населения в Катаре — 128 тысяч 702 доллара. По этому показателю государство занимает первое место в мире. Для сравнения: в США — 62 тысячи 152 доллара, в Украине — 2 тысячи 640 долларов.

68,1% катарцев работают в государственном секторе.

27 тысяч риалов (7 тысяч 415 долларов) — средняя месячная зарплата в сфере государственного управления.

49 тысяч 700 риалов (13 тысяч 650 долларов в среднем тратит домохозяйство в месяц. Минимальный доход домохозяйства — 30 тысяч риалов.

0,1% — уровень безработицы в Катаре.

98,5% — уровень грамотности.

По запасам природного газа Катар занимает 3-е место после России и Ирана. Катар добывает до 651 тысячи 500 баррелей нефти в день.

45 миллиардов долларов — в такую сумму обойдется строительство нового города Лусаила, в котором будут жить 450 тысяч человек.

16 миллиардов долларов — стоимость международного аэропорта Хамад, построенного в 2014 году. Он занимает пятую строчку в рейтинге лучших аэропортов мира.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как иностранные граждане устраиваются на работу в Испании.

Фото из Facebook, в заголовке фото Getty Images

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