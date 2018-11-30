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В Китае запретили продолжать эксперимент по генетической модификации человека
Правительство Китая приняло решение о прекращении работы группы ученых, которая заявила о рождении первых в мире генетически модифицированных близнецов. Об этом пишет Associated Press.
С соответствующим заявлением выступил заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин.
По мнению чиновника, в его министерстве считают проведение подобных экспериментов незаконным и неприемлемым, и намерены провести расследование деятельности ученого и его команды.
Кроме того, более ста ведущих китайских ученых подписали заявление с требованием прекратить эксперимент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил о том, что ранее в этом месяце родились первые в мире генетически модифицированные люди — девочки-близнецы.
По утверждению Хэ, ДНК девочек-близнецов была отредактирована с помощью метода CRISPR/Cas9. Исследователи отключили ген CCR5, что должно выработать устойчивость к ВИЧ у близнецов. Ранее он также утверждал, что отредактировал геномы эмбрионов шести пар, которые проходили ЭКО, и одна из попыток закончилась беременностью и родами.
В то же время университет, в котором работает Хэ, заявил о том, что он находится в неоплачиваемом отпуске с февраля, а его исследование является «грубым нарушением академической этики и норм». «Исследовательская работа была проведена доктором Цзянькуй Хэ вне учебного заведения», — говорится в официальном заявлении Южного университета науки и технологий.
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