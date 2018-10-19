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В Китае собираются запустить на орбиту искусственную луну, которая заменит уличные фонари
В Китае готовят амбициозный проект. В городе Чэнду провинции Сычуань собираются к 2020 году запустить на орбиту искусственную луну, которая сможет заменить уличные фонари и позволит существенно экономить электроэнергию.
По словам председателя частного Научно-исследовательского института аэрокосмических наук и технологий систем микроэлектроники Ву Чуньфэна, на новом спутнике будет установлено огромное «зеркало» с особым покрытием, который будут отражать солнечный свет.
Как сообщает People s Daily, спутник сможет осветить территорию диаметром от 10 до 80 километров.
Яркость «искусственной Луны» будет в восемь раз сильнее естественного спутника Земли.
Ученые выразили опасения, что искусственный свет может оказать негативное влияние на жизнь дикой природы. Однако, руководители проекта говорят, что свет будет «сумеречным» и не побеспокоит животных.
Правительство Китая пока что не отреагировало на заявление о создании второй луны. В то время как власти Чэнду уже выразили свою заинтересованность.
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