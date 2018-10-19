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Наука и технологии

В Китае собираются запустить на орбиту искусственную луну, которая заменит уличные фонари

9:46 19 октября 2018   47
Луна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Китае готовят амбициозный проект. В городе Чэнду провинции Сычуань собираются к 2020 году запустить на орбиту искусственную луну, которая сможет заменить уличные фонари и позволит существенно экономить электроэнергию.

По словам председателя частного Научно-исследовательского института аэрокосмических наук и технологий систем микроэлектроники Ву Чуньфэна, на новом спутнике будет установлено огромное «зеркало» с особым покрытием, который будут отражать солнечный свет.

Как сообщает People s Daily, спутник сможет осветить территорию диаметром от 10 до 80 километров.

Яркость «искусственной Луны» будет в восемь раз сильнее естественного спутника Земли.

Ученые выразили опасения, что искусственный свет может оказать негативное влияние на жизнь дикой природы. Однако, руководители проекта говорят, что свет будет «сумеречным» и не побеспокоит животных.

Правительство Китая пока что не отреагировало на заявление о создании второй луны. В то время как власти Чэнду уже выразили свою заинтересованность.

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