Сколько будут стоить в январе бензин и дизтопливо

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Похоже, в ближайшее время ситуация на мировом нефтяном рынке будет благоприятной для Украины. Несмотря на попытку группы стран, в том числе России, взвинтить цены на нефть, они остаются стабильными и на относительно низком уровне — около 60 долларов за баррель марки Brent.

Напомним, что в прошедшие выходные представители стран ОПЕК и России решили сократить объемы добычи «черного золота» на 1,2 млн баррелей в сутки уже с 1 января 2019 года. Такое решение было принято этими странами в надежде, что на ведущих нефтяных биржах возникнет паника и цены пойдут вверх. Но надежды не оправдались.

«Соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, принятое на совещании ОПЕК+ на прошлой неделе, должно было убедить рынок в реальности возникновения дефицита нефти в первой половине 2019 года. Однако этого не произошло. Рост добычи нефти в США, более слабый мировой экономический рост нивелируют эффект от соглашения ОПЕК и России о сокращении производства «черного золота», — заявил аналитик банковской группы ANZ Даниэль Хайнс.

Сейчас многие эксперты склоняются к мнению, что решения, принятого группой ОПЕК+ о сокращении производства, может оказаться недостаточно для распродажи нефтяных излишков на мировом рынке или повышения цен на «черное золото». Кроме того, участники глобального нефтяного рынка обеспокоены вероятностью более слабого макроэкономического роста в 2019 году, который сдержит любое увеличение спроса.

И все же какова будет цена нефти в наступающем году?

«Договоренности о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+ не изменят того факта, что мировые цены в 2019 году будут оставаться изменчивыми, сохраняя диапазон колебаний между 50 и 70 долларами за баррель», — такой прогноз озвучил старший вице-президент по корпоративным финансам крупнейшего международного рейтингового агентства Moody’s Викас Халан.

Эксперт прогнозирует увеличение производства нефти в США во второй половине наступающего года, а также замедление глобального экономического роста.

«На самом деле сокращение добычи странами ОПЕК+ обусловлено снижением мирового спроса, хотя иные факторы, как, например, желание взвинтить цены, также важны.

Но сделка ОПЕК+ полезна тем, что она позволяет союзникам приблизительно понять нижний предел мировых цен на нефть. Она дает больше уверенности потребителям и производителям", — отметил Викас Халан.

На фоне событий на мировом нефтяном рынке продолжается снижение розничных цен и на украинских автозаправках. По состоянию на 13 декабря средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 30,50 грн, дизельного топлива — 30,27 грн, а сжиженного газа — 14,62 грн.

«Горючее продолжает дешеветь. В среду, 12 декабря, многие заправки вновь опустили цены на бензин и дизельное топливо копеек на пятьдесят. Сегодня процесс продолжился. Но все равно мы видим, что темпы падения цен отстают от экономических реалий. В нынешних условиях потенциал для снижения стоимости бензина и дизтоплива составляет 3 гривни. Что касается сжиженного газа, то он мог бы подешеветь примерно на 2 гривни. Ведь за последнее время цена нефти упала на 30 процентов. Это уже отразилось на стоимости импортируемых в Украину нефтепродуктов, — сообщил «ФАКТАМ» директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, темп снижения розничных цен на горючее пока составляет в среднем 50 копеек на каждом литре за неделю.

«Но я очень надеюсь, что во второй половине декабря топливо начнет дешеветь более существенно. Для этого есть все условия. Во всяком случае я уверен, что к концу года средние цены на бензин и дизтопливо будут ниже 30 гривен за литр. Дальнейшее падение стоимости до прогнозируемого нами уровня, то есть еще на пару гривен, будет происходить уже в январе.

Что касается ситуации на нефтяном рынке, то она осталась стабильной, даже несмотря на решение стран ОПЕК и России сократить объемы добычи. Да, небольшой рост произошел, но рынок быстро сориентировался и вернулся на уровень около 60 долларов за баррель нефти Brent. А значит, мы опять имели дело с каким-то информационным «пузырем», как это было в сентябре, когда нефтетрейдеры пугали подорожанием нефти до 100 долларов уже до конца года. Но вместо этого произошел обвал нефтяных котировок.

На этом рынке довольно трудно понять, что будет дальше. Нередко нефтяной рынок живет слухами, новостями, ожиданиями, а не экономическими реалиями. Однако если даже сообщение о сокращении добычи не смогло обеспечить взлет цены нефти, значит, рынок работает нормально, стабильно и никакой паники нет. Теперь остается только ждать, чтобы отечественные продавцы нефтепродуктов таки сделали украинцам новогодний подарок в виде существенно подешевевшего горючего на заправках", — подытожил эксперт.

Сергей Куюн также отметил, что наиболее заметно для простых автомобилистов в последние дни дешевеет сжиженный газ. Стоит напомнить, что, как писали «ФАКТЫ», в начале ноября литр сжиженного газа в среднем по стране стоил 16,41 грн. Таким образом, мене чем за полтора месяца это топливо подешевело почти на 2 гривни. А если прогноз сбудется и цена упадет еще на 2 гривни, то к концу зимы литр саженного газа может стоить менее 13 гривен.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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