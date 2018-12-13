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Кока-Кола запустила новую производственную линию

17:57 13 декабря 2018   170
завод Кока-Кола
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

12 декабря 2018 года компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина», лидер украинского рынка безалкогольных напитков, запустила новую линию по производству продукции в ПЭТ-бутылках на заводе в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба компании, производственная мощность линии составляет 42 тысячи бутылок в час. Проект был реализован за 2,5 месяца, объем инвестиций в проект составил 10,5 миллиона евро. Новая линия оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим контролировать все параметры качества в автоматизированном режиме и обеспечивать украинских потребителей продукцией высокого качества.

Сегодня на заводе работают 12 линий суммарной производственной мощностью более 100 млн юнит кейсов продукции в год. Компания производит широкий выбор безалкогольных напитков в различных категориях: сладкие газированные напитки, соки, вода, энергетические напитки и холодные чаи.

Компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина» придерживается принципов устойчивого развития с целью создания ценностей для своего бизнеса и для общества. Эта политика предусматривает удовлетворение потребностей потребителей в выборе безалкогольных напитков, поощрение открытых рабочих отношений, ведение бизнеса в условиях бережного отношения к окружающей среде и осуществление весомых вкладов в социально-экономическое развитие местных общин.

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