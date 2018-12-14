Деньги

Украинцам разрешат без ограничений выводить валюту на карточные счета за границей

В феврале 2019 года украинцы получат право без ограничений перечислять валюту со своих карточных счетов за границу. А денежные переводы без открытия счета позволят отправлять за рубеж суммы до 150 тысяч гривен.

«Это существенное послабление. Особенно по карточным переводам, где не будет никаких ограничений — с украинской карточки деньги смогут уйти куда угодно в любом объеме», — пояснил председатель правления RwS Bank Владислав Кравец, пишет UBR.ua.

Также НБУ существенно увеличит максимально допустимую сумму для пересылки валюты по почте: с нынешних € 300 до € 10 тысяч. И до тех же € 10 тысяч увеличит сумму, на которую позволяется вывозить за границу банковские металлы. Кроме того, будет разрешено завозить и вывозить крупные партии банковских металлов и валютной наличности не только банкам, но и юрлицам соответствующей специализации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Нацбанк также обязал уполномоченные банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ, принимать от населения и предприятий значительно изношенные банкноты гривни.

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