27.85 31.68 35.31
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Украинцам разрешат без ограничений выводить валюту на карточные счета за границей

9:19 14 декабря 2018   942
Банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В феврале 2019 года украинцы получат право без ограничений перечислять валюту со своих карточных счетов за границу. А денежные переводы без открытия счета позволят отправлять за рубеж суммы до 150 тысяч гривен.

«Это существенное послабление. Особенно по карточным переводам, где не будет никаких ограничений — с украинской карточки деньги смогут уйти куда угодно в любом объеме», — пояснил председатель правления RwS Bank Владислав Кравец, пишет UBR.ua.

Также НБУ существенно увеличит максимально допустимую сумму для пересылки валюты по почте: с нынешних € 300 до € 10 тысяч. И до тех же € 10 тысяч увеличит сумму, на которую позволяется вывозить за границу банковские металлы. Кроме того, будет разрешено завозить и вывозить крупные партии банковских металлов и валютной наличности не только банкам, но и юрлицам соответствующей специализации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Нацбанк также обязал уполномоченные банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности НБУ, принимать от населения и предприятий значительно изношенные банкноты гривни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины