Нардеп из "Оппозиционного блока" стал новым владельцем телеканала "112 Украина"

Политика

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, который в начале октября получил корпоративные права телеканала NewsOne , стал владельцем телеканала «112 Украина».

Собственник швейцарской компании Plirofories AG, которая владела 100% телеканалов группы «112 Украина», Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже ресурса.

«Несомненно, это большая ответственность. Я уверен, что мы сможем закрепить лидерские позиции канала в информационном сегменте и сделать его одним из лучших телеканалов Украины. Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику», — заявил Тарас Козак.

Тарас Козак родился 6 апреля 1972 года во Львове, кандидат экономических наук. Долгое время работал в налоговых органах. В 2005—2010 гг. был заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году — народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от «Оппозиционного блока»).

Телеканал «112 Украина» — информационно-аналитический телеканал, осуществляющий вещание с ноября 2013 года. Канал доступен в пакетах крупнейших кабельных операторов страны, транслируется через цифровую эфирную сеть DVB-T2 через спутник AMOS-3. Вещание канала осуществляется 24 часа в сутки. Генеральный продюсер — Артем Марчевский. Генеральный директор телеканала — Егор Бенкендорф.

В состав телеканала «112 Украина» входят шесть вещателей: ООО «Ариадна ТВ», ООО «Новый формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «Лидер ТВ» и ООО «Партнер ТВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что телеканалы «112 Украина» и NewsOne не раз подвергались критике за антиукраинский контент. В начале октября парламент принял постановление о необходимости обращения в СНБО с просьбой рассмотреть вопрос наложения ограничений за антигосударственную деятельность на эти медиа-ресурсы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter