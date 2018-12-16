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Порошенко встретится с журналистами 16 декабря
В Киеве в воскресенье, 16 декабря, состоится пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. Встреча с журналистами назначена на 16.00 и пройдет в Художественном Арсенале.
Основной темой пресс-конференции должны стать итоги объединительного архиерейского соборе в Киеве. Порошенко пообещал на пресс-конференции озвучить последствия решений собора для дальнейшей судьбы Украины, для ее государственной и духовной независимости.
Напомним, 15 декабря решением собора появилась единая Православная церковь Украины и выбран ее предстоятель. Президент на соборе присутствовал в качестве почетного гостя. Новоизбранный Епифаний, Митрополит Киевский и всей Украины, начнет проводить службы с 16 декабря. Первое богослужение состоится в Михайловском Златоверхом соборе.
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