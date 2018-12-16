Эпидемия гриппа в Украине: названа опасная дата

Здоровье

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается после окончания зимних каникул у школьников и возвращения на учебу студентов. Ориентировочно скачок заболеваемости эпидемиологи ждут в середине января. Об этом в интервью «ФАКТАМ» предупредила вирусолог Алла Мироненко из Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского.

«Заболеваемость будет нарастать к новому году, но пик, скорее всего, не наступит: начнутся каникулы у школьников, затем у студентов. Однако после окончания отдыха, когда дети и молодежь вернутся к учебе, (начиная с середины января), возникнет новый всплеск гриппа и ОРВИ, который и приведет к пику эпидемии», — считает специалист.

По информации Мироненко, сингапурский штамм гриппа H3N2, который активен в этом году, особенно опасен для детей. Уже зафиксирован летальный случай в Харьковской области. Второй уязвимой категорией являются пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Какая вакцина убережет от гриппа и стоит ли делать прививку в декабре-январе, читайте в статье «ФАКТОВ» «В этом сезоне Украину атакует новый агрессивный вирус гриппа: как себя защитить».

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