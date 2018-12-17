В Украине дали прогноз о шагах Кремля в ответ на создание независимой церкви

Политика

После Объединительного собора, на котором в Украине избрали главу единой поместной Православной церкви, в Москве, отчаянно противодействующей предоставлению Томоса, не считают эту войну еще проигранной. Россия будет привлекать к оппозиции Константинополю и другие церкви, находящиеся под ее влиянием.

Такой прогноз делает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. «В зоне риска, а точнее активной работы русской церковной политики, находятся, прежде всего, греческая, болгарская и грузинская церкви. Наличие хотя бы одного союзника — это уже легитимация Москвой раскола (хотя не исключением является и одиночный вариант) в виде выхода любой из церквей из сферы влияния Константинополя», — считает народный депутат.

Что же касается «пятой колоны» в Украине, то, по словам Дмитрия Тымчука, там хоть и не устроили провокации 15 декабря, но и не поставили крест на своих планах: «Заявления пророссийского олигарха Новинского о том, что автокефалия может привести к развалу Украины и гражданской войне, служат наглядным примером, как это работает — к сожалению, у нас хватает тех, кто по тем или иным причинам готов танцевать под дудку Кремля». По его словам, в ходе предвыборной кампании пророссийские политические силы будут максимально использовать эту тему, ориентируясь на свой электорат.

Также Дмитрий Тымчук напоминает о существовании ряда фондов, которые через церковную благотворительность пропагандируют идею «русского мира» и стараются настроить украинцев против европейской и евроатлантической интеграции. «Борьба за приходы и верующих. Чем больше смятения им (пророссийским силам. — Ред.) удастся вбить в головы обычных верующих людей относительно „истинности и каноничности“ лишь церкви Московского патриархата и противодействия „раскольникам“, тем больше проблем будет возникать на местах, где общины должны будут решать: оставаться ли под Москвой или перейти в Украинскую церковь», — предупреждает народный депутат.

По его словам, тема «противостояния рейдерству раскольников по захвату храмов» является крайне желательной для «РПЦ-ФСБ, поскольку это и есть ключ к организации внутреннего противостояния в Украине на религиозной почве». «Цель понятна: максимально обострить социальные противоречия, протесты в стране, которые сложат картинку нестабильности. Как местные религиозные ячейки, так и дезинформация в медиа, распространение слухов и провокаций, призывы к протестам будут частью этой игры против Украины», — заявляет Дмитрий Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время своей первой службы в Михайловском золотоверхом соборе в Киеве 16 декабря упомянул предстоятелей всех православных церквей за исключением патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Тем временем в УПЦ (МП) назвали епископов, участвовавших в Объединительном соборе, раскольниками. В то же время после собора предстоятель церкви Московского патриархата Онуфрий лишается титула митрополита, как и предупреждал Вселенский патриарх.

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