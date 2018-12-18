Ким Кардашьян и Кайли Дженнер опубликовали провокационные снимки в прозрачных платьях (фото)

Шоу-бизнес

Сестры из клана Кардашьян-Дженнер продолжают эпатировать публику. 38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в Instagram провокационное фото в совершенно прозрачном, усыпанном блестками платье. «Примерка», — так озаглавила мать троих детей это фото.

Фото набрало более 1,2 миллиона лайков. Однако не все поклонники оценили снимок так, как на то надеялась светская львица и телезвезда. Некоторые сочли, что она копирует певицу Шер в ее молодые годы.

Несколькими днями ранее 21-летняя единоутробная сестра Ким Кайли Дженнер обнародовала свое фото в похожем, полностью прозрачном платье с блестками. Хотя большинство фанатов рассыпались в комплиментах ее внешности, некоторые упрекнули Кайли в попытке подражать Бритни Спирс, которая в своем видеоклипе Toxic в 2004 году была в похожем сверкающем наряде.

Ранее еще одна сестрица — 23-летняя Кендалл Дженнер (которая недавно была названа самой высокооплачиваемой моделью в мире) — продемонстрировала в полной красе свою фигуру в просвечивающемся платье на церемонии вручения British Fashion Awards в Лондоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter