18 декабря 2018

Ровно 240 лет назад, 18 декабря 1778 года, в Лондоне в семье итальянца Джузеппе (Джозефа) Гримальди, известного в лондонских театральных кругах под прозвищем Железноногий, родился мальчик, названный в честь отца так же Джузеппе Гримальди. Именно этому мальчику вскоре предстояло стать одним из самых известных в Англии клоунов. Более того, через какое-то время он даже вошёл в исторические справочники как отец современной клоунады.

А отец самого Джозеффа был цирковым постановщиком и балетмейстером известного лондонского театра ''Друри-Лейн'' (кстати, этот театр, имеющий трёхсотлетнюю историю, считается старейшим английским театром из действующих по сию пору). Матерью будущей знаменитости была некая Ребекка Брукер, также имевшая отношение к театру. Она служила танцовщицей кордебалета. Так что не было ничего удивительного в том, что свою первую театральную роль мальчик сыграл, когда ему не было ещё и двух лет! А уже с трёхлетнего возраста он начинает выступать на театральной сцене регулярно.

Гримальди в мировом цирковом искусстве считается непревзойдённым образцом клоуна-мима. Впервые он добился оглушительного успеха в постановке Королевского театра Ковент-Гарден ''Сказки матушки Гусыни'', а затем уже прославился целым рядом блестящих выступлений в других постановках лондонских театров. Созданный им образ клоуна по имени Джой был для того времени современным клоуном, использовавшем традиционную роль простачка. Но при этом Джозеффу Гримальди удалось сделать Джоя центральным персонажем популярных тогда в Европе арлекинад. Его комедийная грация была необычной, его хорошо продуманные трюки и буффонады всегда вызывали смех и восторг публики.

В англоязычном мире до сих пор популярен ''анекдот о грустном клоуне''. Это когда доктор советует клиенту среди лучших способов выхода из тяжёлой депрессии сходить на представление популярного клоуна, после чего посетитель признаётся ему, что он-то и есть тот клоун… Так вот этот анекдот изначально рассказывали как достоверную историю о Джозеффе Гримальди.

Жизнь самого известного английского клоуна была печальной. Его первая жена скончалась через полтора года после их свадьбы. Его любимый сын, родившийся от второго брака и ставший популярным театральным актёром, в 30-летнем возрасте спился и умер. Сам Гримальди к 50 годам разоряется и живёт, по сути, на пожертвования театральной публики, поскольку свалившиеся на него болезни не позволяют ему работать в полную силу. В последние годы жизни он уже практически не мог ходить, став калекой. А умер всё-таки на театральной сцене, играя одну из последних своих ролей, в мае 1837 года. Лондонские газеты писали: ''Гримальди мёртв, и не оставил равных себе. Мы боимся, что дух пантомимы будет утрачен…''

Кстати, в городской художественной галерее английского города Дерби хранится фарфоровая фигурка Дербской мануфактуры, посвящённая образу великого клоуна. Она очень похожа на ту, с которой я решил познакомить вас сегодня. Только выглядит поярче и веселее…

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И жизни радостной и здоровой.