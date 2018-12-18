Отца Ломаченко признали лучшим тренером года в мире (фото)

Спорт

54-летний Анатолий Ломаченко, отец чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение), признан лучшим тренером 2018 года по версии авторитетного американского издания Sports Illustrated.

«Папаченко», как шуточно называют наставника его подопечные, является тренером не только своего сына, но также принимал непосредственное участие в подготовке двух наших соотечественников к чемпионским боям — Александра Усика к поединку с британцем Тони Беллью, в котором наш боксер отстаивал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, а также Александра Гвоздика к встрече с канадцем Адонисом Стивенсоном, в котором наш соотечественник завоевал пояс WBC в полутяжелой весовой категории.

«Он предпочитает оставаться в тени, но Папаченко уже атакуют чемпионы и поклонники», — написали журналисты издания на своей странице в Twitter, иллюстрируя свой выбор фотографией Анатолия Ломаченко.

Примечательно, что сын Анатолия Николаевича после победы над пуэрториканцем Хосе Педрасой и объединения чемпионских поясов вышел на первое место в декабрьском рейтинге Sports Illustrated лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик поделился трогательным воспоминанием об отце.

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