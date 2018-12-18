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Фильм о войне на Донбассе претендует на «Оскар» (видео)
Американская киноакадемия объявила первые шорт-листы премии. В категории «Лучший документальный фильм» вошла картина о войне и жизни на Донбассе. Это датская работа «Отдаленный лай собак» режиссера Симона Леренга Вильмонта.
«Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира», — прокомментировал это событие в своем Facebook один из авторов фильма Азад Сафаров.
В фильме показана жизнь 10-летнего украинского мальчика Олега в наше время на Донбассе. Он живет со своей любимой бабушкой Александрой в небольшом населенном пункте Гнутово, который располагается недалеко от линии фронта вблизи Мариуполя. На примере Олега фильм демонстрирует, что значит расти в зоне боевых действий. Таким образом, «Отдаленный лай собак» раскрывает последствия войны, обрушившейся на детей востока Украины.
«Отдаленный лай собак» уже завоевал 25 мировых наград, а также премию киевского фестиваля Docudays UA.
Напомним, церемония награждения состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Увы, без украинских фильмов: картина Сергея Лозницы «Донбасс» не вошла в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Не прошла и украинско-ирландская картина «Женщина на войне».
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале на «Оскаре» вокруг имени ведущего церемонии — Кевин Харт был вынужден откзаться от этой роли.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…