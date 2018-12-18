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Ради нового клипа The Hardkiss построили город грехов (фото, видео)
Известная украинская группа The Hardkiss, получившая награду «Альтернатива года» премии M1 Music Awards, представила клип на заглавную песню нового альбома «Залізна ластівка» — «Коханці». За два месяца композиция о токсичных отношениях, разрушающих личности, уже набрала более 2 миллионов прослушиваний на YouTube.
«Даже в мегаполисе судьбы людей тесно переплетаются. Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Прошлые отношения, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании. Но это нормально, так бывает, мы одинаковые в этом отношении. Мы такие, как есть. Главное, во всем этом водовороте не потерять сердце и способность чувствовать», — сказала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.
Режиссером клипа традиционно стал креативный и музыкальный продюсер группы Вал Бебко. Инна Грабар стала вторым режиссером, а оператором-постановщиком был приглашен известный кино-мастер Ярослав Пилунский, с которым группа работала над видео «Мелодія» и «Organ». Хореографом-постановщиком выступила участница проекта «Танці з зірками» Юлия Сахневич. Для клипа «Коханці» The Hardkiss построили целый город — город любовников, каждый из которых травмирован прошлыми отношениями.
«Моя героиня в клипе ведет монолог, обращается к любимому человеку, который больше не слышит и ничего не испытывает к ней. Еще одна героиня — это образ чистой невинной души, которая попадает в мир искушения и страсти. Ее белое платье становится грязным от чужих рук — это такой символ влияния, которое люди оказывают друг на друга. В клипе есть еще несколько героев и сюжетных линий, символов и тайных смыслов — пусть зрители прочитают их самостоятельно», — говорит Юлия Санина.
Напомним, третий студийный альбом The Hardkiss «Залізна ластівка» вышел в сентябре. В начале марта группа продолжит гастрольный тур в его поддержку — концерты пройдут в Украине, Польше и Беларуси.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».