Ради нового клипа The Hardkiss построили город грехов (фото, видео)

Шоу-бизнес

Известная украинская группа The Hardkiss, получившая награду «Альтернатива года» премии M1 Music Awards, представила клип на заглавную песню нового альбома «Залізна ластівка» — «Коханці». За два месяца композиция о токсичных отношениях, разрушающих личности, уже набрала более 2 миллионов прослушиваний на YouTube.

«Даже в мегаполисе судьбы людей тесно переплетаются. Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Прошлые отношения, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании. Но это нормально, так бывает, мы одинаковые в этом отношении. Мы такие, как есть. Главное, во всем этом водовороте не потерять сердце и способность чувствовать», — сказала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Режиссером клипа традиционно стал креативный и музыкальный продюсер группы Вал Бебко. Инна Грабар стала вторым режиссером, а оператором-постановщиком был приглашен известный кино-мастер Ярослав Пилунский, с которым группа работала над видео «Мелодія» и «Organ». Хореографом-постановщиком выступила участница проекта «Танці з зірками» Юлия Сахневич. Для клипа «Коханці» The Hardkiss построили целый город — город любовников, каждый из которых травмирован прошлыми отношениями.

«Моя героиня в клипе ведет монолог, обращается к любимому человеку, который больше не слышит и ничего не испытывает к ней. Еще одна героиня — это образ чистой невинной души, которая попадает в мир искушения и страсти. Ее белое платье становится грязным от чужих рук — это такой символ влияния, которое люди оказывают друг на друга. В клипе есть еще несколько героев и сюжетных линий, символов и тайных смыслов — пусть зрители прочитают их самостоятельно», — говорит Юлия Санина.

Напомним, третий студийный альбом The Hardkiss «Залізна ластівка» вышел в сентябре. В начале марта группа продолжит гастрольный тур в его поддержку — концерты пройдут в Украине, Польше и Беларуси.

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