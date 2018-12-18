Российский суд вынес решение по делу Мамаева и Кокорина

Спорт

Во вторник, 18 декабря, Московский городской суд подтвердил законность продления до 8 февраля срока ареста российским футболистам 27-летнему Александру Кокорину («Зенит») и Павлу Мамаеву («Краснодар»), арестованным 11 октября по делу о хулиганстве и побоям (в СИЗО также находятся младший брат Кокорина Кирилл и детский тренер по футболу Александр Протасовицкий).

Как известно, сначала Тверской районный суд Москвы постановил взять Мамаева и Кокорина (а также еще двух фигурантов дела) под стражу до 8 декабря, а затем продлил срок их содержания в СИЗО еще на два месяца.

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара», согласилась с мужем, назвавшим решение суда позором. «Знаете, это и правда позор. Согласна с мужем. Где справедливость? Где она?», — написала Мамаева в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российских футболистов Мамаева и Кокорина, устроивших пьяный дебош, упекли в СИЗО.

Фото sport-express.ru



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