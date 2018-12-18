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Регина Тодоренко впервые показала ребенка (видео)
Спустя две недели после родов Регина Тодоренко на радость поклонникам прекратила молчание и постепенно начала знакомить всех с изменениями в своей жизни. Сначала певица поблагодарила поклонников за заботу и поддержку, опубликовав первое после родов фото, а затем показала и новорожденного сына, который появился на свет 5 декабря в московской клинике.
Ролик опубликовал в Instagram муж Регины, российский музыкант Влад Топалов. На нем звездное семейство едет в машине и распевает новогодние песни. Малыш в это время крепко спит в люльке на заднем сиденье.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко впервые после родов обратилась к своим поклонникам.
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