Регина Тодоренко впервые после родов обратилась к поклонникам (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая после родов хранила молчание и ни слова не говорила о своем самочувствии и малыше, впервые показала свое фото и обратилась к поклонникам. Звездная мама заверила, что с ней все в порядке, она наслаждается материнством и благодарит всех за поддержку.

«Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своем невероятном опыте», — написала Регина.

Поклонники отмечают, что молодая мамочка отлично выглядит и заметно похудела.



*Так Регина Тодоренко выглядела незадолго до родов

Напомним, Тодоренко 5 декабря родила сына в одной из московских клиник. После этого Регина, которая до родов очень активно вела Instagram, взяла паузу, чем сильно расстроила поклонников. Подписчики буквально требовали от нее рассказать о себе и показать малыша, порой даже ультимативной форме. В связи с этим муж Регины российский музыкант Влад Топалов вступился за нее и попросил оставить их в покое.

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