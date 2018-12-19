Километры гирлянд и тысячи игрушек: чем поразит главная елка страны

Украина

Последние три дня для организаторов проекта «Страна Северного Сияния» в центре Киева оказались особенно напряженными: устанавливали зимний городок на Софийской площади и украшали главную елку. Огни на ней зажгут в День святого Николая, 19 декабря, в 19.00. А начнется празднование на час раньше.

Ожидается, что в подготовленной по этому случаю концертной программе примут участие DeluxeSound Dj's Exclusive Mix — Dj Slap & НАОНІ Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, группа «СКАЙ», актеры киноленты о святом Николае «Только Чудо», RIYA.

В общей сложности во время новогодне-рождественских праздников запланированы 34 концерта. В частности, на Софийской площади они состоятся 22−25, 30, 31 декабря, 1, 2, 5, 7, 12 января.

Новогоднее дерево украшено километрами гирлянд, тысячами игрушек в виде кристаллов. Установленный вокруг елки интерактивный экран поможет желающим передавать поздравления своим друзьям и родным. Недалеко от дерева амфитеатром выстроены высокие конструкции, которые имитируют северное сияние. Гости смогут покататься на поезде желаний «Полярный экспресс», пройти через магический туннель, насладиться красотой аллеи чудес, сфотографироваться в фотозонах и посетить новогодне-рождественскую ярмарку. Проголодавшихся ждут в зонах фуд-корта. Зимняя локация на Софийской площади открыта до 13 января.

19 декабря зажгут елку также на Подоле, где разместились основные аттракционы. Елочка на Контрактовой площади украшена в стиле творчества Марии Примаченко. Здесь 15 декабря открыли парк иллюминации, ярмарочную торговлю, колесо обзора, резиденцию святого Николая. Фантастические арт-объекты появились на улице Сагайдачного.

«Киевпасстранс» совместно с Национальной детской библиотекой приглашают маленьких киевлян в резиденцию святого Николая, которая будет открыта 19 декабря (с 15.00 до 17.00) на нижней станции фуникулера. Детвору ожидают кукольное представление, викторины, игры и подарки.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 декабря в связи с праздничными мероприятиями в центре Киева изменится работа муниципального транспорта.

Фото Folk Ukaine

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