Украинская дзюдоистка Дарья Билодид возглавила мировой рейтинг

Спорт

Украинская спортсменка Дарья Билодид стала лучшей дзюдоисткой мира по итогам 2018 года в категории до 48 кг. Наша соотечественница потеснила с первой строчки рейтинга японку Фуну Тонаки (именно Тонаки украинка одолела в финале чемпионата мира, проходившего в этом году в Баку), которая опустилась сразу на третье место, а вот вторая позиция осталась за Уранцецег Мунхбат из Монголии.

Отмечу, что в уходящем году киевлянка, отпраздновавшая 10 октября 18-летие, стала чемпионкой мира как на взрослом, так и на молодежном чемпионатах мира. За свои заслуги Дарья была удостоена Министерством молодежи и спорта Украины высокого звания заслуженного мастера спорта.

Не так давно юная спортсменка, которая в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказалась о желании попробовать себя в модельном бизнесе (при этом тема алкоголя и нижнего белья для девушки — табу), приняла участие в фотосессии для модного украинского глянцевого журнала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отца Ломаченко признали лучшим тренером года в мире.

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