Вручена «Золотая бутса» по итогам прошлого сезона (фото)

Спорт

Во вторник, 18 декабря, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы» аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, сообщает официальный Twitter каталонского клуба. Награду лучшего бомбардира европейских чемпионатов форвард получил пятый раз, что является мировым рекордом (Криштиану Роналду может похвастаться четырьмя «Золотыми бутсами»).

«Когда я начинал карьеру, не ожидал такого. Я мечтал просто стать профессионалом, но такого и не представлял. «Золотая бутса» — это плод работы и усилий всех моих одноклубников. Я выступаю за лучшую команду мира. Это облегчает жизнь.

Слава богу, сейчас я себя хорошо чувствую и физически, и психологически. Годы идут, я стараюсь заботиться о себе. Я делал это и по ходу всей карьеры, но сейчас — особенно. Больше важных матчей, меньше времени на отдых. Я усердно работаю, чтобы играть в той же манере", — цитирует Лионеля Месси Diario Sport.

В минувшем сезоне Месси забил 34 мяча в 36 матчах чемпионата Испании (68 очков). В борьбе за награду аргентинец обошел египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (32 точных удара в 36 встречах — 64 очка) и англичанина Харри Кейна (30 голов в 36 играх; 60 очков).

Ранее Лионель Месси получал «Золотую бутсу» в 2010-м (34 мяча), 2012-м (50), 2013-м (46) и 2017 годах (37).

В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец забил в 14 матчах чемпионата Испании 14 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси оформил 43-й хет-трик в чемпионате Испании.

Фото Twitter ФК «Барселона»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter