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Всемирный банк одобрил предоставление Украине 750 млн долларов финансовых гарантий, – Порошенко

19:58 18 декабря 2018   64
всемирный банк
Инф. «ФАКТОВ»

Всемирный банк, как и обещал, согласился выделить Украине 750 млн долларов финансовой гарантии. Такое решение принял совет директоров международной финансовой группы.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Всемирного банка. По словам главы государства, поддержка Всемирного банка — это не просто финансовая помощь. «Это также четкое признание со стороны авторитетного института нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности в финансовом секторе. Такие решения, как сегодняшнее, добавляют уверенности в том, что мы идем правильным путем. Спасибо нашим партнерам за надежную поддержку и веру в Украину!» — добавил президент.

Напомним, ранее Всемирный банк присвоил Украине высокие оценки при составлении рейтинга Doing Business 2019. Авторы рейтинга отметили прогресс в реформировании судебной системы, а следовательно и упрощение процесса улаживания коммерческих споров.

В течение 2019−2020 годов Украине предстоит выплатить внешним кредиторам около 10 млрд долларов долга по ранее привлеченным займам. В Нацбанке рассчитывают на помощь от МВФ (2 млрд долларов), Всемирного банка (около 800 млн долларов) и Евросоюза (1 млрд долларов).

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