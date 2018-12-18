- 8:45 Наркоторговец с несколькими судимостями: главарю ЧВК «Вагнер» создали «двойника»
- 8:15 Отказали в законном праве: выяснилась возмутительная деталь судилища над пленным моряком в Крыму
- 8:06 В Украине сделали тревожное заявление о состоянии военнопленных моряков
- 8:03 Работа только началась: как Украина создает поместную церковь и кто такой митрополит Епифаний
- 8:01 Как правильно оказывать первую помощь при переломах и растяжениях, — советы ортопеда-травматолога
- 7:45 Повис на заборе вверх ногами: в сети показали забавное фото вора-неудачника
- 7:29 Табу в нарядах для новогодней корпоративной вечеринки: советы фэшн-эксперта
- 7:26 Под Сумами учительница взяла в заложники школьников: детали жуткой истории
- 7:13 Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира
- 6:46 Астролог рассказал, когда на Донбассе закончится война
Ибрагимович отказал «Милану» и подписал контракт с другим клубом
Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новый контракт с клубом американской МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Новое соглашение 37-летнего нападающего рассчитано на сезон-2019.
Как известно, Ибрагимович перешел в «Гэлакси» в марте 2018-го. В сезоне-2018 он провел в МЛС 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. В сентябре он стал третьим действующим футболистом, забившим за профессиональную карьеру не менее 500 голов.
Совсем недавно Ибрагимович был близок к возвращению в итальянский «Милан», но в итоге решил вернуться в США.
«Было много разговоров, много слухов. Но я ни секунды не планировал уходить. Я остаюсь. Я еще не закончил с МЛС. Я хорошо начал, хорошо играл, но я все еще не удовлетворен исходом. Я считаю свой первый год здесь разминкой. Следующий будет другим.
Разница будет значительной. Теперь я знаю лигу, лучше знаю соперников. Они, возможно, тоже меня знают, но я знаю и больше и лучше знаю, как с этим справляться. Также я лучше знаю свою команду, буду в лучшем физическом состоянии. Первый год был разминкой. На второй год я со всеми разберусь", — цитирует Златана Ибрагимовича официальный сайт американского клуба.
Кроме «Лос-Анджелес Гэлакси», участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира выступал также за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея.
Вместе с супругой, шведской актрисой и фотомоделью Хеленой Сегер (она старше мужа на 11 лет), Златан Ибрагимович воспитывает двух сыновей — 12-летнего Максимилиана и 10-летнего Винсента.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболиста-двойника Ибрагимовича бесит сходство со знаменитым шведом.
Фото Twitter ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм