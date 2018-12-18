Ибрагимович отказал «Милану» и подписал контракт с другим клубом

Спорт

Знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович заключил новый контракт с клубом американской МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Новое соглашение 37-летнего нападающего рассчитано на сезон-2019.

Как известно, Ибрагимович перешел в «Гэлакси» в марте 2018-го. В сезоне-2018 он провел в МЛС 27 матчей, забил 22 мяча и отдал 10 результативных передач. В сентябре он стал третьим действующим футболистом, забившим за профессиональную карьеру не менее 500 голов.

Совсем недавно Ибрагимович был близок к возвращению в итальянский «Милан», но в итоге решил вернуться в США.

«Было много разговоров, много слухов. Но я ни секунды не планировал уходить. Я остаюсь. Я еще не закончил с МЛС. Я хорошо начал, хорошо играл, но я все еще не удовлетворен исходом. Я считаю свой первый год здесь разминкой. Следующий будет другим.

Разница будет значительной. Теперь я знаю лигу, лучше знаю соперников. Они, возможно, тоже меня знают, но я знаю и больше и лучше знаю, как с этим справляться. Также я лучше знаю свою команду, буду в лучшем физическом состоянии. Первый год был разминкой. На второй год я со всеми разберусь", — цитирует Златана Ибрагимовича официальный сайт американского клуба.

Кроме «Лос-Анджелес Гэлакси», участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира выступал также за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея.

Вместе с супругой, шведской актрисой и фотомоделью Хеленой Сегер (она старше мужа на 11 лет), Златан Ибрагимович воспитывает двух сыновей — 12-летнего Максимилиана и 10-летнего Винсента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболиста-двойника Ибрагимовича бесит сходство со знаменитым шведом.

Фото Twitter ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»

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