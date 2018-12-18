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Первый полуфинал клубного чемпионата мира в ОАЭ завершился сенсацией (видео)
Во вторник, 18 декабря, состоялся первый полуфинальный поединок клубного чемпионата мира, продолжающегося в Объединенных Арабских Эмиратах. Сильнейший клуб Южной Америки аргентинский «Ривер Плейт» проиграл местному «Аль-Айну». Игровое время поединка завершилось вничью — 2:2 (в середине второго тайма южноамериканцы могли забить третий мяч, но не реализовали 11-метровый удар), а в серии пенальти удачливее оказался «Аль-Айн» — 5:4.
В финале клубного чемпионата мира клуб из ОАЭ 22 декабря сыграет с победителем пары «Реал» (Испания) — «Касима Антлерс» (Япония), которые сразятся 19 декабря.
Кстати, «Аль-Айн» одолел в рамках турнира уже трех соперников. До «Ривер Плейт» перед хозяевами в матче плей-офф не устоял «Тим Веллингтон» из Новой Зеландии (3:3; по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале — «Эсперанс» из Туниса — 3:0 (в другом матче ¼ финала «Касима Антлерс» обыграла мексиканскую «Гвадалахару» — 3:2).
Отмечу, что призовой фонд клубного чемпионата мира составляет 16,5 млн долларов. Победитель получит 5 млн в американской валюте, финалист — 4 млн, третье место оценивается в 2,5 млн, четвертое — в 2 млн, пятое — в 1,5 млн, шестое — в 1 млн, седьмое — в 500 тысяч.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес.
Фото As
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